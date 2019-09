Wachsender Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, Vereinsamung, Angst vor der Zukunft und eine zunehmend empfundene Sinnleere lassen Menschen immer häufiger körperlich oder seelisch erkranken. Der Bedarf an Fachleuten im Bereich Psychotherapie ist hoch und wächst ständig, im selben Maße stehen jedoch nicht die über die Krankenkassen finanzierten Therapieplätze zur Verfügung. Immer öfter wenden sich Menschen daher auch an Heilpraktiker für Psychotherapie, deren Kosten zwar in den meisten Fällen von den Klienten selbst getragen werden müssen, die aber recht zeitnah ohne langfristige Genehmigungsprozedur Therapietermine anbieten können.

„Zeitnahe Termine haben den Vorteil, aktuelle Probleme bereits in der Entstehung aufgreifen und lösen zu können, bevor aus ihnen unter Umständen seelische Krankheit entsteht.“, sagt Eva Gabriel, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Oberhausen.

Selbstverständlich ist nicht alles, was im Alltag als problematisch empfunden wird, eine psychische Störung. Jedoch rechtfertigt das Gefühl einer persönlichen Beeinträchtigung immer den Austausch im Rahmen eines psychotherapeutischen Gespräches. „Die Erfahrung zeigt, wer rechtzeitig kommt, braucht oft nicht lange bleiben“ sagt Eva Breslein, Partnerin von Eva Gabriel und ebenfalls Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Wer einen bedarf fühlt, sich aber nicht lange in Behandlung begeben will, sollte nach einer lösungs- und kurzzeitorientierten Aspekttherapie suchen. Die Erfahrung mit dieser neuen Therapiemethode zeigt, dass die meisten Anliegen von Klienten innerhalb von fünf bis 15 Terminen bearbeitet und gelöst werden können.