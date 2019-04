Blumen, immerhin, seien doch etwas Vollkommenes für die Seele und zugleich für den Sinn der Düfte. Antje Walther lacht: „Bei mir gibt es Soulflowers“. Der Duft der Wicke, ihrer Lieblingsblume, erinnere sie an den bäuerlichen Garten der Großmutter. Da hinein mischen sich eine Note Espresso von der Werkbank-Theke und der olfaktorische Geist urbayerischer Trachten, die hier früher veräußert wurden. Das Auge isst mit und schlemmt derweil an der gerade aktuellen Kunstausstellung „Spring rein“. Der Blick bleibt haften an blitzsauberen Baugerüsten, die als Regale reinkarniert sind, und an Leuchtbuchstaben aus den 1960er Jahren, die das Wort „Unartig“ formen – so heißt der Laden.

Der Name sei ihr einfach in den Sinn gekommen und erkläre sich irgendwie von selbst, meint die Inhaberin mit dem fröhlich rollenden „R“. Das lasse sich doch wunderbar auf die Kunst beziehen, auf die Kindheit, auf die Lust am Leben. Man könne sich zwar nicht immer alles zurechtbiegen, so Antje Walther. Wieder lacht sie: „Mir wäre es auch lieber gewesen, die Adresse hier hieße Amoreplatz“. Aber: „Ich will die Welt einfach ein bisschen wärmer machen.“