Die Rotkreuzdose

Wichtige Informationen für den Notfall handlich verpackt

In dieser kleinen roten Dose werden Helfern und Rettungskräften in Notfallsituationen wichtige Informationen über einen in Not geratenen Menschen zur Verfügung gestellt, um gezielt und schnell helfen zu können – aufbewahrt im Kühlschrank, der in jedem Haushalt leicht zu finden ist. Die Dose beinhaltet ein Datenblatt sowie zwei Aufkleber für die Innenseite der Wohnungstür und den Kühlschrank, was den Helfern signalisiert, dass wichtige Informationen bereits vorhanden sind. So können die Gesundheitsdaten der betroffenen Person schnell klären, wer zum Beispiel der Hausarzt ist, welche Medikamente eingenommen werden, welche Vorerkrankungen bestehen oder wer im Notfall verständigt werden soll. Datenblatt und Aufkleber können bei Bedarf nachbestellt werden.

Der BRK Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützt damit die Bürgerinnen und Bürger in der Notfallvorsorge. Erwerben Sie die Rotkreuzdose als kleines Geschenk oder Mitbringsel für einen lieben Menschen. Oder natürlich für Sie selbst. Sie hat nachhaltige Wirkung und unterstützt die Arbeit des Roten Kreuzes hier im Landkreis!

Erhältlich ist die Rotkreuzdose für 5 Euro in den Rotkreuz-Läden in Bad Tölz, Geretsried, Lenggries und Wolfratshausen, in den Geschäftsstellen des BRK in Bad Tölz und Geretsried sowie bei einer wachsenden Zahl von Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Fragen Sie bitte nach unter 08041/7655-0.

Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen

Schützenstr. 7

83646 Bad Tölz

Tel. 08041/7655-0

E-Mail: info@kvtoel.brk.de

Internet: www.kvtoel.brk