Einsamkeit ist ein vielschichtiges Phänomen mit unterschiedlichsten Ursachen. Vor allem ältere Menschen sind betroffen und brauchen Unterstützung. Bundesseniorenministerin Franziska Giffey eröffnete im März in Berlin den Fachkongress „Einsamkeit im Alter vorbeugen und aktive Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen“. In ihrer Rede unterstrich Giffey die wachsende Bedeutung des Phänomens. „Wir wollen uns um die Menschen kümmern, die einsam sind oder von Einsamkeit bedroht sind. Jede und jeder Einzelne kann das im eigenen Lebensumfeld tun: in der Nachbarschaft und sogar in der eigenen Familie. Einsamkeit vorzubeugen, ist aber auch eine Aufgabe der Gesellschaft. Es ist nicht gut, wenn es dem Zufall überlassen bleibt, ob sich jemand kümmert. Wir brauchen gute Ideen und Angebote, die funktionieren und wirken“, sagte die Bundesseniorenministerin. Gemeinsam mit Franz Müntefering, dem Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso), zeichnete Giffey zum ersten Mal die besten Initiativen gegen Einsamkeit im Alter aus – das Motto des nationalen Wettbewerbs lautete „Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“. Aus Bayern lag der Landkreis Haßberge (Unterfranken) in der Kategorie „Mehrgenerationenhaus“ auf Platz zwei. In dem Haus seien viele Unterstützungsangebote entstanden, die ein Miteinander der Generationen und den Dialog zwischen Jung und Alt ermöglichen, lobte die Jury. Den Wettbewerb führte das Bundesseniorenministerium gemeinsam mit der Bagso durch. „Schicksalsschläge wie Tod, Erkrankung, aber auch Armut steigern das Risiko sozialer Isolation und Vereinsamung bei älteren Menschen. Weil Einsamkeit viele Gesichter und viele Gründe hat, gibt es nicht eine Lösung, sondern viele. Wie vielfältig das Engagement, die Ideen und die Lösungswege sind, beweist unser Wettbewerb. Dass wir dieses Engagement sichtbar machen und würdigen, zeigt: Wir kümmern uns um die Kümmerer. Sie sind Impulsgeber und Vorbild für andere. Ihr Engagement macht unsere Gesellschaft besser. Im Kleinen wie im Großen“, so Giffey. Alle Informationen zu den Preisträgern finden Interessierte unter www.bmfsfj.bund.de sowie www.bagso.de.