Unkomplizierter

Fischgenuss

Im Gasthaus werden Meeres- oder Flusstiere gerne für die Gäste filetiert

Bald steht die Fastenzeit wieder vor der Tür und damit auch der häufige Genuss von Meeres- und Flusstieren. Viele Restaurants bieten Aschermittwochs-Fischessen an. Und so einige Gäste kennen es: der Fisch wird als Ganzes serviert und man ist erst ein wenig unsicher, wie man nun möglichst galant mit ihm umgeht. Kommt der Fisch unfiletiert auf den Tisch, werden zunächst Rücken- und Bauchflosse vorsichtig entfernt. Wer die Haut nicht mitessen möchte, schiebt das Fischmesser unter diese und hebt sie ab. Mit dem „Reißverschlusseffekt“ macht man am Fischrücken entlang an der dunklen Naht auf der Oberseite einen Einschnitt und entfernt – vom Kopf zum Schwanz – das Filet von der Mittelgräte. Jetzt gegebenenfalls den Fisch nochmals umdrehen und mit der anderen Seite genauso verfahren. So lässt sich das Gerippe zum Großteil entfernen. Klingt schwierig, ist es aber nicht wirklich. Wer sich die Mühe ersparen will, fragt einfach beim Service nach, ob er den Fisch filetiert, falls der das nicht schon von sich aus offeriert.